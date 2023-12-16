افتتاح معهد أورام كفر الشيخ قريبا بتكلفة مليار و500 مليون جنيه

كشف الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الكبد، والمشرف على المتابعة والتجهيزات الطبية لمعهد أورام كفر الشيخ، افتتاح المعهد خلال أسابيع، بتكلفة مبدئية بلغت نحو مليار و500 مليون جنيه.

الوقوف على مدى التجهيزات النهائية لغرف العمليات

وأوضح «ياسر»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنه جرى الوقوف على مدى التجهيزات النهائية لغرف العمليات، والعناية المركزية، ومجمل اللمسات النهائية قبيل افتتاح معهد أورام كفر الشيخ، الذي سيقدم الخدمة الطبية لنحو 4 ملايين مواطن من أبناء المحافظة، وكذلك عدد من المحافظات المجاورة، وذلك لعلاج أمراض الأورام والسرطانات.

مكونات معهد أورام كفر الشيخ

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية لمعهد أورام كفر الشيخ، بلغت نحو 8876 مترا مربعا، كما يتكون من دور أرضي، و6 طوابق، ويضم 67 غرفة للإقامة والعناية المركزة، ويحتوي على 97 سريرا، و5 غرف للطوارئ، تضم 17 سريرا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وأماكن لممارسة الرياضة، ومكتبة مركزية.