خريطة قطع الكهرباء في عدة محافظات للصيانة اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، قطع الكهرباء اليوم الأحد، بعدة مناطق تابعة لها وفقا للإشارة الواردة من هندسة كهرباء مركز منفلوط للوحدة، وتفيد بفصل التيار الكهربائي لمدة 7 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

قطع الكهرباء بمنفلوط

وحددت هندسة كهرباء منفلوط مواعيد قطع الكهرباء اليوم من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 مساء، وذلك في مناطق الحواتكة والمندرة وعزبة النجار.

قطع الكهرباء في طهطا

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج، قطع الكهرباء اليوم، لمدة 6 ساعات لأعمال الصيانة، بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، وحددت أماكن قطع الكهرباء بقرية الصفيحة وقرية نزلة القاضي وقرية الجبيرات.

فصل التيار الكهربائي بالسويس

وكشفت شركة كهرباء السويس عن قطع الكهرباء اليوم من الساعة 9 صباحا للساعة 2 مساء، لمدة 5 ساعات، للصيانة الدورية، بحي الجناين والمناطق والشوارع التابعة له.