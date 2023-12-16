قطع الكهرباء عن بعض قرى طهطا بسوهاج غدا لمدة 6 ساعات لأعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، قطع الكهرباء غدا الأحد، لمدة 6 ساعات وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي وموعد عودته والأماكن المتأثرة بالقطع غدا.

قطع الكهرباء غدا في سوهاج

جاء في بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج «بناءً على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء طهطا ونظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي غدا الأحد لمدة 6 ساعات، على أن تكون مواعيد فصل التيار الكهربائي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرا».

أماكن قطع الكهرباء غدا

وأفاد بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج بأماكن قطع الكهرباء غدا الأحد في قرية الصفيحة وقرية نزلة القاضي وقرية الجبيرات.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء توفير مغذى بديل فترة فصل التيار الكهربائي خاصة المخابز والمدارس والمستشفيات والمحال الخدمية.