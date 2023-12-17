محمود بسيوني: «المتحدة» أحدثت تطورا كبيرا في المواقع والصحف والقنوات المصرية

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير موقع مبتدا، إن الإعلام المصري في الفترة الماضية مع ظهور كيان ضخم ومهم مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدأ يكون هناك نوع من أنواع «التقسيمة» بحيث إن المواقع والصحف تطور في أدائها، وتضخ عناصر جديدة، وتكتشف المواهب بداخلها، وتوفر العناصر كلها لإنجاحها، والقنوات شهدت تطوراً كبيراً والاهتمام بالديجيتال كمستقبل للميديا.

التحليل الكروي شهد عناصر جديدة تغير المنظومة وشكل الإعلام

وأضاف «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب الفن» الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، على راديو أون سبورت إف إم، أن إنتاج المسلسلات كبير في التنوع والثراء وإحداث صورة جديدة عن طريق الشباب، معبرا عن فخره بذلك، حيث أحدث الشباب نقلة في الإعلام الرياضي، والتحليل الكروي شهد عناصر جديدة تغير المنظومة وشكل الإعلام.

وأوضح أن قوة مصر الناعمة طوال الوقت كانت موجودة، لكن كانت تحتاج إلى كيان كبير، وهذا ما حدث مع دخول الشركة المتحدة، من حيث التناول المهني المحايد النزيه لكل شيء يحدث في مصر، وما يميِّز الإعلام عما سبق هو الحياد والنزاهة والتعامل بموضوعية مع الملفات كلها.

«المتحدة» دشنت مبادرة 100 دقيقة لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية

ولفت إلى أن الشركة المتحدة دشَّنت مبادرة 100 دقيقة لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية، ونجحت المبادرة في تقديم مرشحين يُحدثون شكلاً تنافسياً حقيقياً، جعلت الناس ترى عملية حقيقية للمشاركة فيها لأن كل صوت يحدث فرقاً، وهذا ما حدث.