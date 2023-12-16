وزارة الإعلام الفلسطينية تجدد المطالبة بتوفير الحماية للصحفيين في غزة

جدّدت وزارة الإعلام الفلسطينية، مطالبة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الصحفيين الفلسطينيين الذين يؤدون واجبهم المهني المكفول في الشرائع والقوانين الأممية، وتأمين الحماية لهم، وتسهيل مهامهم، وضمان عدم التعرض لهم خلال عملهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الإعلاميين

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الإعلاميين، ويعتبرهم جزءًا من أهداف عدوانه، وهو ما تدعمه التقارير الدولية، التي تصف ما يجري للصحفيين في المحافظات الجنوبية بالمروع والصادم.

ورأت في جريمة تصفية الزميل المصور سامر أبو دقة، ومنع إسعافه لخمس ساعات، واستهداف الزميل وائل الدحدوح خلال عملهما، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي.

استشهاد 90 صحفيا

واعتبر البيان، استشهاد 90 صحفيا خلال 70 يوما عدوانا يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوقف أكبر مقتلة بحق حراس الحقيقة في التاريخ المعاصر.

وتقدمت وزارة الإعلام بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الزميل الشهيد سامر أبو دقة وللأسرة الإعلامية الفلسطينية، وتمنت الشفاء العاجل إلى الزميل وائل الدحدوحة وجميع الزميلات والزملاء الذين يحظون بالتقدير والاحترام على تفانيهم وإخلاصهم وشجاعتهم وعلى ما يتميزون به من مهنية واحترافية.