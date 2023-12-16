الليلة.. برنامج «ملعب الفن» يناقش دور الإعلام المصري في صناعة الوعي

في حلقة خاصة جدا من برنامج «ملعب الفن» على «راديو أون سبورت إف إم»، الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وعلى الهواء مباشرة، يناقش الكاتب الصحفي مصطفى عمار، قضية كيف انتصر الإعلام المصري خلال الفترة الماضية في صناعة الوعي؟.

كما يتطرق «عمار» في الحديث إلى دور الإعلام المصري في صناعة الوعي، وكيف كسب الإعلام معركته، ضد محاولات التزييف، والتسطيح، وغيرهما من المحاولات الفاشلة، وكذلك كيف استعاد الإعلام المصري الثقة مع الجمهور المصري.

يذكر أن برنامج «ملعب الفن» يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، على الهواء مباشرة، على «راديو أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويرأس تحريره أشرف شرف.