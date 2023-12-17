طرح 80 وحدة سكنية بمشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة.. تعرف على الأسعار

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 80 وحدة سكنية بمشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك عن طريق التخصيص بأسبقية الحجز عبر موقع الحجز الالكتروني ببنك التعمير والإسكان.

شروط وتفاصيل حجز الوحدات بمشروع إسكان المستقبل

- تصل مساحة الوحدة السكنية بمشروع إسكان المستقبل 63 مترا.

- يبلغ سعر متر الوحدة السكنية المطروحة بالمشروع 6520 جنيها للمتر.

- تتراوح قيمة الوحدة السكنية المطروحة من 410 آلاف حتى 423 ألفا حسب نسبة التميز.

- تتضمن وحدات مشروع إسكان المستقبل نموذجين «قمر الدين والبندق».

- التقديم على موقع البنك من يوم الأحد 17 ديسمبر 2023 حتى يوم الخميس 11 يناير 2024 الساعة 11:59 مساء.

- يحول المتقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 750جنيها رسوم تسجيل لا تُرد دفعة واحدة وغير مجزأة.

- يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب.

- الحجز اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 تبدأ عملية حجز الوحدات من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11:59 منتصف الليل.