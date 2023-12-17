عاجل.. ورطة لـ6 نجوم في اتحاد جدة السعودي بسبب الأهلي

الخسارة في كرة القدم، لم تكن أبدًا فرصة ضائعة فحسب، بل يتبعها العديد من الخسائر والقرارات التي من شأنها تغيير المشهد بالكامل، مثلما يحدث داخل اتحاد جدة في الوقت الحالي، بعد الهزيمة المدوية التي مني بها على يد الأهلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

الأزمات تضرب اتحاد جدة بعد الخسارة من الأهلي

في إطار سعيه لتعزيز صفوفه، تخطط إدارة الاتحاد السعودي، بتوصية مدرب الفريق جاياردو؛ للتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2024، على أن يتم الاستغناء عن بعض اللاعبين الحاليين إما عن طريق الإعارة أو بيع عقودهم، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للاعبين جدد للمشاركة والذهاب بعيدًا، بعد الأداء الضعيف والمتواضع الذي ظهر به الفريق أمام الأهلي في كأس العالم للأندية، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وتهدف إدارة الاتحاد إلى إعادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب هذا الموسم، وعدم الاستسلام أمام الخيبات والاخفاقات التي يقع بها الفريق منذ بداية الموسم، والتي جعلت الإدارة توجه الشكر لنونو سانتو، في مستهل مشوار هذا الموسم.

قرار الاستغناء عن هؤلاء اللاعبين سيتخذه المدرب الأرجنتيني روبرتو جاياردو، بناءً على تقييمه الفني لللاعبين، لكن بشكل مبدئي هناك قائمة تضم 6 أسماء لضحايا محتملين خلال الفترة المقبلة، ومن بينهم

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن قائمة اللاعبين الأجانب المرشحين للاستغناء عنهم من اتحاد جدة تضم كلا من الحارس مارسيلو جروهي، واللاعب البرازيلي لويز فيليبي، واللاعب البرازيلي رومارينيو، واللاعب الكولومبي إيجور كورنادو، واللاعب البرتغالي جوتا، واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

يأتي ذلك ضمن تباعيات زلزال الأهلي في ملعب الجوهرة المشعة، الذي كان شاهدًا على انتصار المارد الأحمر، بثلاثية ساحقة أمام اتحاد جدة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وبمستهل مشوار الكتيبة الحمراء في المونديال.