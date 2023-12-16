10 معلومات عن نادي «فلومينينسي» البرازيلي منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

مباراة نارية خاضها فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة، انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد سجله كريم بنزيما في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وبذلك يتأهل الأهلي لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي، مساء يوم الاثنين على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في إطار الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

معلومات عن نادي فلومينينسي البرازيلي

تقام مباراة الأهلي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن فريق فلومينينسي البرازيلي:

- يعد الفريق الأقدم في مدينة ريو دي جانيرو، وهو أحد أكبر وأهم الأندية في البرازيل.

- منذ تأسيسه عام 1902 فاز بأربع بطولات محلية و33 بطولة كاريوكا «الدوري».

- حصل على لقب كأس البرازيل مرة واحدة عام 2007.

- حصل أيضا على لقب دوري الدرجة الثالثة المحلي عام 1999، وكأس «كوبا ريو إنترناسيونال» عام 1952.

- يتواجد داخل النادي اللاعب الأرجنتيني الألماني «كانو» الذي سجل رقما قياسيا معه، وهو81 هدفا في 125 مباراة.

- ينافس نادي فلومينينسي عدة أندية برازيلية مثل «ريو بوتافوجو، فاسكو دا جاما، فلامنجو».

- سجل فلومينينسي في الموسم الماضي من الدوري البرازيلي 51 هدفًا، فيما منيت شباكه بـ47 هدفًا.

- لقب وحيد في بطولة بريميرا ليجا 2016.

- يتولى تدريب فريق فلومينينسي، فيرناندو دينيز، الذي تولى المهمة في أبريل 2022، خلفًا لأبل براجا.

النادي الأهلي بطل إفريقيا

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا مساء أمس، بعد فوزة على فريق اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.