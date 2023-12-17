عاجل.. انفجار ضخم في أمريكا.. وإخلاء منطقة من السكان

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن انفجارا وحريقا وقعا مساء اليوم، في مصنع للنسيج بولاية نورث كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى إخلاء منطقة الانفجار من السكان، لتجنب أي أضرار بالأرواح البشرية.

وتلقت إدارة الطوارئ في مقاطعة روثرفورد بولاية نورث كارولينا استغاثة لتتحرك على الفور للتعامل مع الحريق والانفجار، الذي يرجح أنه قد يكون حدث جراء اشتعال مواد كيميائية، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المصنع، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.

وذكرت إدارة الطوارئ في أمريكا أنه تم تقليص منطقة الإخلاء إلى ألف قدم، وقد وصلت طواقم المواد الخطرة إلى مكان الانفجار والحريق، حيث كان يجري العمل على احتواء التسرب، ليعود المواطنون إلى منازلهم وأعمالهم بعد أخلاء منطقة الاشتعال.

وعادة ما تقوم سلطات الطواريء في مثل هذه الحالات بإخلاء السكان تحسباً لأي تطورات غير محسوبة، لا سيما أن الانفجار حسب المعلن ناتج عن تسرب لمواد كيميائية تستخدم في صناعات النسيج، وبالتالي يمكن أن يتطور الأمر في أي وقت لانفجار أكبر أو لحرائق أكثر اتساعاً.

وذكرموقع «ياهو» الأمريكي أنه في أعقاب الانفجار، كانت الشرطة تجوب المنازل الواحد تلو الآخر لتطلب من السكان بشكل مباشر إخلاء منازلهم، كما تم إخلاء مدرسة كانت قريبة من نطاق المصنع الذي وقع فيه الانفجار.

وذكر كذلك أن السلطات تجري بالتزامن مع ذلك تحقيقاً بشأن أسباب الحادث، معبرة عن شكرها لتعاون السكان معها في التعامل مع الوضع، مؤكدة أنه لم تقع أية إصابات بشرية جراء هذا الحادث.