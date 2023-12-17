فيلم «Wonka» يتصدر الإيرادات في هوليود.. ويربح 57 مليون دولار عالميا

تصدر فيلم «Wonka» قائمة الإيرادات في يومه الأول بشباك التذاكر الأمريكي، محققا 10.9 مليون دولار بعد ما حقق 3.5 مليون دولار في المعاينات المبدئية، لتصل الإيرادات المحلية للفيلم إلى 14.4 مليون دولار، وفق ما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وعلى المستوى العالمي، حقق فيلم «Wonka» إيرادات بلغت 43.2 مليون دولار ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 57.6 مليون دولار، بينما تصل ميزانية الفيلم إلى 125 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Wonka»

تدور أحداث فيلم «Wonka» حول الشاب الفقير «ويلي ونكا» الذي يرغب في افتتاح متجر بمدينة تشتهر بالشوكولاتة، لكنه يكتشف أنّ الصناعة يديرها مجموعة من صانعي الشوكولاتة الجشعين، والشخصية مأخوذة من رواية «Charlie and the Chocolate Factory» للكاتب رولد دال لعام 1964.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود، بينهم تيموثي شالاميت، وكالاه لين، وكيجان مايكل كي، وباترسون جوزيف، ومات لوكاس، وماثيو باينتون، وسالي هوكينز، وروان أتكينسون، وجيم كارتر، وناتاشا روثويل، وتوم ديفيس، وأوليفيا كولمان وهيو جرانت، إخراج بول كينج.