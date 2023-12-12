قبل عرضه في مصر.. إشادات بـ«Wonka» وانتقادات لأداء تيموثي شالاميت

أيام قليلة تفصل الجمهور المصري عن عرض فيلم «Wonka» في دور العرض السينمائي، وذلك بعد حالة النجاح التي حققها الفيلم بعد طرحه في عدد كبير من الدول حول العالم محققا إيرادات 43 مليون دولار، في أيامه الأولى بالسينمات، وذلك بجانب ردود الأفعال والإشادات النقدية الإيجابية التي حققها الفيلم، ولكن أداء بطل الفيلم كان عليه العديد من الملاحظات.

يرى الناقد اللبناني خليل حنون أن بطل الفيلم تيموثي شالاميت هو الحلقة الأضعف في الفيلم، موضحًا: «من صنع المتعة في هذا الفيلم الجيد والطريف المخرج بول كينج وجميع الممثلين باستثناء شالاميت الذي يجب أن يشكرهم في حال نجاح الفيلم في شباك التذاكر».

خليل حنون: شالاميت وجه وسيم الملامح يحاول التمثيل.. ولا يملأ الشخصية

وتابع «حنون» في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»،«علّة هذا الفيلم هي الممثل تيموثي شالاميت، الممثلون السابقون الذين أدّوا شخصية وونكا، تجلس وتشاهدهم وتستمتع، ولا يخطر على بالك أبداً أن ممثلاً آخر ممكن أن يحلّ مكانهم، لكن شالاميت لا يملأ الشخصية وتستطيع أن تتخيل ممثلين آخرين مكانه أكثر إقناعاً».

موهبة التمثيل تظهر في العيون

وأضاف: «موهبة التمثيل تظهر في العيون، وعيون شالاميت لا حس ومشاعر فيها، فقط وجه وسيم الملامح يحاول التمثيل، أحياناً يصيب ومعظم الأوقات يخطئ، مناسب لأدوار محددة فقط».

وعلى موقع «Rotten Tomatoes»، كانت 84% من آراء 108 ناقد إيجابية، بمتوسط تقييم 7.4/10، وأشار الموقع أن ردود الفعل الأولية على وسائل التواصل الاجتماعي كانت إيجابية في الغالب، ولكن انتقد بعض المراجعين السيناريو وأداء تيموثي شالاميت وصوته الغنائي في الفيلم.