فيلم «Wonka» يحقق 3.5 مليون دولار في المعاينات الأولية بالسينمات

بدأ فيلم «Wonka» رحلته في السينمات الأمريكية، وحقق الفيلم في معايناته الأولية بشباك التذاكر إيرادات بلغت 3.5 مليون دولار، وذلك بعد عرضه في 3400 دار عرض سينمائي، ومن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية إلى 40 مليون دولار، كما يرتفع عدد دور العرض السينمائي التي تعرض الفيلم لـ4203، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

إيرادات فيلم Wonka

وعلى المستوى العالمي نجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 43.2 مليون دولار من 37 دولة، وكانت أكبر الإيرادات في المملكة المتحدة بـ 11.1 مليون دولار، والمكسيك 5.2 مليون دولار، وإسبانيا 4.4 مليون دولار، وألمانيا 3.6 مليون دولار، والصين 3.3 مليون دولار، واليابان 3.1 مليون دولار، والبرازيل 2 مليون دولار.

تفاصيل فيلم Wonka

وتدور أحداث الفيلم حول صانع الشيكولاتة «ويلي ونكا»، وهو شخصية في رواية «Charlie and the Chocolate Factory» لعام 1964 للكاتب رولد دال، والتي تصور أيامه الأولى كصانع شيكولاتة، وهو يعتبر الفيلم الثالث المقتبس من رواية دال بعد فيلم «Willy Wonka & the Chocolate Factory» لعام 1971، و«Charlie and the Chocolate Factory» إنتاج عام 2005.

الفيلم من إخراج باول كينج، وبطولة تيموثي شالاميت، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم بينهم هيو جرانت، وأوليفيا كولمان، وكيجان مايكل كي، وكالا لين، وباترسون جوزيف، ومات لوكاس، وماثيو باينتون. ، سالي هوكينز، روان أتكينسون، ناتاشا روثويل، ريتش فولشر، راخي ثاكرار، توم ديفيس وكوبنا هولدبروك سميث.