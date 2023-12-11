في أول أيامه.. «Wonka» يحقق 43 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

نجح فيلم «Wonka» من إخراج بول كينج وبطولة تيموثي شالاميت، في تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر الدولي محققا 43.2 مليون دولار، وذلك قبل عرضه محليًا في السينمات الأمريكية بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لموقع «فارايتي».

وشهد فيلم Wonka بداية قوية في الخارج، إذ تمّ طرحه في 37 سوقًا خارجيًا، بما في ذلك إسبانيا وألمانيا والمكسيك واليابان، بالإضافة إلى المملكة المتحدة التي حقق فيها إيرادات بلغت 11.1 مليون دولار، بينما واجه صعوبات في الصين، حيث حقق إيرادات ضئيلة بلغت 3.2 مليون دولار، وأشارت شركة الإنتاج إلى أن تفشي الأنفلونزا والجبهة الباردة في معظم أنحاء البلاد ربما أدى إلى انخفاض مبيعات التذاكر.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، سيُعرض الفيلم لأول مرة في 40 سوقًا دولية أخرى في نهاية الأسبوع المقبل.

تفاصيل فيلم «Wonka»

يحكي الفيلم القصة الأصلية لويلي ونكا، وهو شخصية في رواية تشارلي ومصنع الشوكولاتة لعام 1964 للكاتب رولد دال، والتي تصور أيامه الأولى كصانع شوكولاتة، الفيلم من بطولة تيموثي شالاميت في دور البطولة، جنبًا إلى جنب مع كالاه لين وطاقم الممثلين بما في ذلك كيجان مايكل كي، باترسون جوزيف، مات لوكاس، ماثيو باينتون، سالي هوكينز، روان أتكينسون، جيم كارتر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان وهيو.