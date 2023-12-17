أمران أوصى بهما النبي بشأن الطعام.. «تزيده بركة»

كشف مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن البركة ليست فقط في الرزق وإنما يمكن أن تكون في عدة أشياء أخرى تأتي في مقدمتها بركة التعليم، إذ أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين بالاجتماع على الطعام وذكر اسم الله قبل تناوله ليبارك الله فيه.

سببان لحدوث البركة

واستدلت البحوث الإسلامية على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن وحشي بن حرب، «أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله، يبارك لكم فيه»[1]رواه أبو داود.

اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم

وأشار المجمع إلى أن هذان أمران ذكرهما النبي ﷺ لتحصل البركة، الأول يتعلق باللسان وهو التسمية، والثاني يتعلق بالفعل والحال وهو الاجتماع على الطعام، فالمقصود أن الإنسان إذا راعى ما جاء عن رسول الله ﷺ فإنه تحصل له البركة، ويكتفي بالقليل، ومثل ذلك أيضا في الأطعمة المباركة، مثل الزيتون، وزيت الزيتون، ومثل التين، وما إلى ذلك.