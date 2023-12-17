باحث سياسي: نتنياهو يريد تحقيق طموحاته الإجرامية على حساب الوجود الفلسطيني

قال زهير الشاعر، الكاتب والباحث السياسي، إنّ بنيامين نتنياهو يريد أن يتوسع ويحتل كامل الأرض الفلسطينية، ويريد تحقيق طموحاته الإجرامية والتوسعية في المنطقة على حساب الدم الفلسطيني والوحدة والوجود الفلسطيني، متابعا: «نتنياهو لا يريد سلطة أو مقاومة أو شعب فلسطيني، هو عمليًا يرفض وجود السلطة الفلسطينية الممثلة في الرئيس محمود عباس».

وأضاف الشاعر، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ قوات الاحتلال تواصل محاولاتها للقضاء على المقاومة الفلسطينية، لكن كل المحاولات حتى الآن باءت بالفشل، وما زال نتنياهو يحاول أن يحافظ على نفسه، ويسجل لنفسه انتصارًا حتى لو على حساب الهواء الذي يتنفسه أهل فلسطين.

وتابع: «على ما يبدو فإنّ نتنياهو يعيش في أزمة نفسية تجعله أسير حقد على ما حدث في الماضي وأسيرًا للخشية من المستقبل، وهو يعلم جيدًا أنّ هذه الحرب تبوء بالفشل ولم تحقق أي أرباح، وبالتالي هو يحاول حاليًا أن يخرج من الضغط الذي وضع نفسه به منذ بدء العدوان على غزة.