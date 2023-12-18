المستندات المطلوبة للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية.. اعرفها

بدأت النيابة الإدارية في سحب الملف للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية من مقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف مساء، وينتهي يوم 10 يناير 2024.

المستندات المطلوبة

هناك عدد من المستندات الضرورية لسحب الملف الخاص بالتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المستندات المطلوبة للتقديم:

1- طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع عليه بخط اليد.

2- شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية، ولا يقبل الملف دونها شرط أساسي لقبول الملف.

3- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتًا بها مجموع درجات كل سنة، على أن تكون متطابقة مع شهادة التخرج المؤقت.

4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

5- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

6- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفرة يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية.

7- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.

8- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية، وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.

9- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

10- عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

11- إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13×18 سم.