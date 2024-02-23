كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.. أبرز تيسيرات «التضامن» لذوي الهمم

اهتمام كبير توليه وزارة التضامن الاجتماعي لإتاحة طرق سهلة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ حرصت الدولة على إتاحة تيسيرات لهذه الفئة من المواطنين في جميع المراحل العمرية وفي كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

«الوطن» تستعرض خلال التقرير التالي كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وفقًا للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ضمن أهداف وزارة التضامن الاجتماعي من أجل زيادة خدماتها لتك الفئة من المواطنين، والتي كان آخرها توفير مكاتب تأهيل متنقلة لأول مرة، إذ تعمل على الوصول إلى أكبر عدد من ذوي الإعاقة، بالقرى والنجوع البعيدة والمناطق النائية ضمن حملة «هنوصلك» وتجرى بمشاركة عدد من المتطوعين في 21 محافظة، لمساعدة أصحاب الإعاقات والمرضى لتسجيل بياناتهم للتيسير عليهم بدلًا من الذهاب إلى المديريات والوحدات الاجتماعية.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- الدخول عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة من هنـــا.

- اختر ايقونة «حجز موعد الكشف الطبي».

- عقب إجراء الكشف الطبي يتم تحديد نوع الإعاقة.

- اعتماد التقرير الطبي من وزارة الصحة.

- إرسال التقرير الطبي للذوي الإعاقة إلى الجهة المختصة في وزارة التضامن الاجتماعي.

- وزارة التضامن الاجتماعي تحدد موعد إجراء الكشف الوظيفي.

- تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بعد انهاء كل الإجراءات.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

- الدخول على موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الرابط.

- إدخال الرقم الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- الضغط على أيقونة استعلام.

- يظهر موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة (إما أن الطلب ما زال قيد الدراسة، أو موعد صدور البطاقة، أو مرفوض لعدم اسيتفاء البيانات).

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- تسجيل طلب عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- تسجيل البيانات الشخصية بدقة.

- ملء استمارة البيانات الأساسية.

- إجراء الكشف الطبي.

- إرفاق الطلب بالمستندات المطلوبة.

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- في حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد.

- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية.

- صورتان شخصيتان (4×6) حديثة.

- إتمام الفحوصات الطبية المطلوبة وهي «رسم عصب، رسم عضلات للعضو المصاب».

- أشعة على المفاصل.

- أشعة مقطعية على المخ.

- رنين مغناطيسي على المخ .

- اضغط على التسجيل.

- سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك.

22 فئة تستحق بطاقة الخدمات المتكاملة

1- الشلل الدماغي.

2- البتر متعدد الأطراف.

3- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

4- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

5- صغر أو كبر حجم الرأس.

6- اضطراب طيف التوحد.

7- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

8- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

9- متلازمة داون.

10- ضمور العضلات وذوي القزامة.

11- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

12- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

13- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سنتيمترا».

14- فقد البصر التام.

15- فقد السمع التام.

16- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

17- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

18- أمراض الدم المزمنة.

19- الإعاقات السمعية.

20- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

21- مريض الهيموفيليا.

22- طيف التوحد.