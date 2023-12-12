إنهاء الإجراءات الطبية لـ467 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجهود المقدمة من وزارة الصحة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ جرى الانتهاء من الإجراءات الطبية لأكثر من 467 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار المركز عبر « فيس بوك» إلى تلك الجهود، والتي جاءت كالتالي:

- الانتهاء من مناظرة 467,7 ألف مواطن.

- توقيع الكشف على 3 ملايين و38105 من طالبي دعم تكافل وكرامة.

- أكثر من 300 ألف من طالبي الحصول على سيارات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية تمت مناظرتهم.

- زيادة عدد اللجان المختصة بالكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 494 لجنة تشمل:

- لجان وزارة الصحة.

- لجان المستشفيات الجامعية.

- اللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

حالات الإعاقة المستحقة

- حالات ضمور العضلات

- شلل الأطفال في طرف أو أكثر

- البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد

- الإعاقات الذهنية الأخرى.

- التقزم.

- حالات كف البصر.

- حالات متلازمة داون.

- الشلل الرباعي.

- الإعاقات المتعددة.

- الشلل الدماغي.