عاجل.. أول تحرك من الأهلي بعد إصابة كهربا قبل مباراة فلومينينسي في كأس العالم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أول تحرك من جانب النادي، بعد تعرض محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإصابة، قبل مباراة الفريق أمام نادي فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، والتي من المقرر أن تقام في تمام الثامنة مساء يوم الاثنين المقبل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيخضع لفحص طبي خلال الساعات القليلة القادمة رفقة طبيب الفريق أحمد جاب الله، وذلك من أجل تحديد موقفه من مباراة فلومينينسي القادمة في مسابقة كأس العالم للأندية، بعد الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الخلفية».

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