أكبر قائدين للجيش الأمريكي يتوجهان إلى إسرائيل لمهمة حاسمة.. ماذا سيفعلان؟

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي كيو براون، سيتوجهان إلى إسرائيل كأكبر قائدين للجيش الأمريكي، وهي الزيارة التي تأتي تزامنا مع تجاوز حرب غزة أكثر من 70 يوما دون تحقيق الاحتلال الإسرائيلي أهدافه المرجوة من العدوان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو، أعلن في بداية العدوان إلى غزة أنه يريد القضاء على حكم حركة حماس في قطاع غزة، وقتل يحيى السنوار رئيس الحركة في القطاع وتحرير المحتجزين الإسرائيليين، لكن أيا من تلك الأهداف لم يتحقق رغم العمليات الواسعة.

خطة جديدة للعمليات العسكرية

وبحسب تقارير أمريكية عدة، فإن الزيارة سيتركز العمل فيها على بلورة خطة للانتقال من العمليات القتالية الكبرى ضد الفصائل الفلسطينية إلى عمليات تكون أكثر دقة وتحديداً، لا سيما أنهما قد لعبا دوراً مهماً ورئيسياً من قبل في العراق وأفغانستان عندما تحولت العمليات الجوية والبرية من القتال الرئيسي إلى عمليات محددة لمكافحة الإرهاب.

في هذا السياق، يقول محمد فتحي الشريف، مدير مركز العرب للأبحاث، في تصريح هاتفي لـ«الوطن»، إن هذه الزيارة تستهدف إنقاذ نتنياهو من حالة الفشل التي سقط فيها في حربه على غزة، والتي تحولت إلى قتل أعمى للمدنيين الأبرياء دون تحقيق أية أهداف تذكر.

وأضاف «الشريف» أن هذه العمليات العشوائية من القتل أحرجت الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأن الرأي العام سواء داخل أمريكا أو خارحها بدأ يوجه له الانتقادات اللاذعة بسبب صمته على ما يقوم به الاحتلال من مجازر، في بلد يدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد الخبير السياسي أن مهمة القائدين العسكريين الكبيرين ستكون مركزة على إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعمليات أكثر دقة ومحددة للغاية يقل فيها استهداف المدنيين، ويكون التركيز فيها على الأهداف التي تتبع حركة حماس.

انتقادات علنية من بايدن إلى نتنياهو

وشهدت الأيام الماضية انتقادات علنية من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس وزراء الاحتلال، حتى أنه في حديث ما دعاه إلى تغيير في حكومته، لا سيما في ظل تحذيرات من أن استمرار العمليات القتالية الواسعة للاحتلال يمكن أن يؤثر على دعم واشنطن لتل أبيب.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان دعا «نتنياهو» إلى ضرورة التحول إلى عمليات أكثر استهدافاً في غزة ومحددة من قبل فرق عسكرية أصغر تطارد أهدافاً ذات تأثير وقيمة بدل من العمليات الواسعة والقصف العشوائي.