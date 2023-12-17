الصحة تنفي تسبب جهاز الاستنشاق بإصابة الأطفال بالإدمان: كل أدوية الربو آمنة

نفى الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، ما يتردد عن تسبب جهاز الاستنشاق في إصابة الأطفال بالإدمان، مؤكّدًا أنَّ جميع أدوية الربو المستخدمة للأطفال آمنة في حال استخدامها بطريقة صحيحة.

وأكّد مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، في فيديو عممته وزارة الصحة، أنَّ جهاز الاستنشاق يستخدم في الحالات الحادة لعلاج الربو الشعبي، إذ يعمل على توسيع الشعب الهوائية، مما يساعد على السيطرة على المرض وفك الأزمة.

يجب عدم إلى جهاز الاستنشاق إلا في الحالات الحادة

وأشار إلى أنَّه يجب على أولياء الأمور عدم اللجوء إلى جهاز الاستنشاق إلا في الحالات الحادة، مشددًا على أنَّه آمن وفعال، موضحًا أنَّ الربو الشعبي هو مرض يصيب الممرات الهوائية للرئتين، وينتج عنه التهاب وضيق الممرات التنفسية، مما يمنع تدفق الهواء إلى الشعب الهوائية، ويؤدي إلى نوبات متكررة من ضيق التنفس مع أزيز بالصدر مصحوبًا بالكحة والبلغم.

وشدد «أمين» على أهمية المتابعة الدورية مع الطبيب المتخصص، لتحديد العلاج المناسب للطفل المصاب بالربو الشعبي.