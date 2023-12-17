تحرك عاجل من هيئة الدواء بشأن العقاقير المغشوشة.. «تحذير للمواطنين»

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا مقتضبا متعلق بالأدوية المغشوشة، ووجهت رسالة إلى المواطنين أنه في ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى أو شك من دواء معين ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إلى اﻠﺼﻴﺪﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة أو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ الساخن للهيئة15301، أو الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على ضبط السوق الدوائي في مصر.

طرقر التعرف على الأدوية المغشوشة

وأوضحت هيئة الدواء أنّه يمكن التفريق بين الأدوية المغشوشة والعبوات الأصلية من خلال مجموعة من العلامات، لافتة إلى أنها تقوم بإبلاغ كافة مقدمي الرعاية الصحية بالأدوية المغشوشة، وفي حال عدم القدرة على التفرقة كمواطن يمكن اللجوء إلى الصيدلي أو مقدم الخدمة وطلب المساعدة لتجنب الحصول على الأدوية المغشوشة.

أسماء الأدوية المغشوشة

وأكدت أن الخط الساخن لهيئة الدواء يقوم بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من قبل المواطنين، مشيرة إلى أن العاملين على الخط الساخن لهيئة الدواء مزودين بالخبرات والمهارات للتعامل الفوري مع كافة التساؤلات.

وكانت هيئة الدواء أعلنت عن أسماء الأدوية المغشوشة خلال عام 2023، والتي تنوعت ما بين أدوية مضادات حيوية وأدوية لعلاج العدوى البكتيرية وقطرات للعيون وغيرها من الأدوية والعلاجات، موضحة الفارق بين العبوات الأصلية والمقلدة.