مناظرة 3290 مريضا ضمن مبادرة «التشخيص عن بعد» في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية «التشخيص عن بعد» ناظر 3290 حالة، من بينها 185 حالة قلب، وذلك في مختلف الأماكن بمحافظة الدقهلية.

مبادرة «التشخيص عن بعد» في الدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان، أن جهود المبادرة في محافظة الدقهلية جاءت تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد، بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن فريق عمل المبادرة الرئاسية ناظرة 3290 حالة، تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي.

وأكد «مكين»، استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على نحو يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

وأضافت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة، أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 382 حالات باطنة، و464 تخصص الجلدية، و185 حالة بالقلب والأوعية الدموية، فضلاٌ عن 30 حالة حرجة، ونحو 240 حالة أطفال، إلى جانب 77 حالة نساء وتوليد.

وأوضحت، أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، ومنظار العين الرقمي، ومنظار الجلد الرقمي، وسماعة الطبيب الرقمية، وجهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، ومنظار الأذن الرقمي، ومقياس ضغط الدم الرقمي، وميزان الحرارة الرقمي، وطابعة، وماسح ضوئي، وكاميرا.