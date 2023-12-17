تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم.. الطن «عريض الحبة» بـ20 ألف جنيه

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم، تراجعا جديدا في سعر الطن «رفيع الحبة»، خلال عمليات البيع والشراء بالأسواق العامة والمتاجر الحرة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وقال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد شهدت تراجعا ممتازا للغاية، ليصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين في محافظات الجمهورية، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 20 ألفا و50 جنيها.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 19 ألفا و300 جنيه، بتراجع 100 جنيه لكل طن.

حجم إنتاج الأرز بالمحافظات

وأشار إلى أن إنتاجية محصول الأرز الشعير بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بلغت نحو 82%، وذلك على مستوى المنزرع بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، خلال موسم الحصاد 2023، وبلغ حجم الإنتاجية نحو 6 ملايين و70 ألف طن.