تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق اليوم.. بينها الأرز والفول

سجلت أسعار عدد من السلع الغذائية، تراجعًا طفيفًا اليوم الأربعاء 13-12-2023 في الأسواق المصرية بالنسبة للمستهلك، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، متوسط أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم، وذلك وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار المواد الغذائية

تراجعت أسعار المكرونة المعبأة اليوم، بالنسبة للمستهلك، بنحو 0.3%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 23.36 جنيه.

سجلت أسعار العدس المعبأ اليوم، بالنسبة للمستهلك تراجعًا بنحو 1.68%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 52.02 جنيه.

سجلت أسعار الفول المجروش اليوم، في المتوسط نحو 40.57 جنيه بالنسبة للمستهلك، بتراجع 0.44%.

أسعار الأرز اليوم

تراجعت أسعار الأرز اليوم، بالنسبة للمستهلك، بنحو 0.13%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 31.19 جنيه.

تراجعت أسعار الفول المعبأ اليوم، بالنسبة للمستهلك بنحو 1.18%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 40.3 جنيه.