تراجع جديد في أسعار الأرز الشعير.. طن «عريض الحبة» بـ19 ألفا و300 جنيه

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير شهدت اليوم تراجعاً جديداً، مشيراً إلى توافر كميات كبيرة من المعروض بالأسواق.

أسعار الأرز الشعير اليوم السبت

وأوضح «حاتم عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم السبت، سجلت تراجعًا كبيرًا، ما يعود بالنفع على جموع المستهلكين في شتى ربوع محافظات الوجهين البحري والقبلي.

وحسب عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، سجلت أسعار الأرز الشعير التالي:

- سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 19 ألفا و300 جنيه، وسط تراجع بلغ 200 جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 18 ألفا و900 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وطمأن «عبدالغفار» المواطنين حول وفرة كبيرة للغاية من كميات الأرز الشعير من المعروض منه داخل الأسواق العامة في محافظات مصر، بما يكفي احتياجات المستهلكين بالسوق المحلية، ويحقق فائضا أيضا.

ولفت إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، تنتجان نحو 82% من محصول الأرز الشعير، وذلك على مستوى المنزرع من المحصول بمحافظات الجمهورية من العام الجاري 2023.