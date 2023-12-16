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تراجع أسعار الأرز والفول السائب في الأسواق المحلية.. اعرف الكيلو بكام؟

كتب:

محمد متولي
04:16 م | السبت 16 ديسمبر 2023
الذرة الصفراء - صورة أرشيفية

الذرة الصفراء - صورة أرشيفية

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار، التابعة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، انخفاض أسعار الأرز السائب بقيمة جنيهين، وبنسبة وصلت إلى 7.51%، ليسجل كيلو الأرز 25 جنيها، كما انخفض سعر الفول السائب إلى 28 جنيهاً للكيلو.

انخفاض بنسبة 43% بأسعار السمسم الأبيض

وأوضحت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والدولية أن سعر كيلو السمسم الأبيض سجل تراجعاً كبيراً في الأسواق المحلية، بمقدار يصل إلى 43 جنيهاً في الكيلو الواحد، ليباع بسعر 82 جنيهاً، بعد أن بلغ في السابق 125 جنيهاً، بنسبة انخفاض بلغت 43.5%.

فيما سجل سعر الذرة الصفراء انخفاضاً بواقع 70 جنيهاً للشيكارة الواحدة، حتى باتت تباع بسعر 623 جنيهاً، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 10%، وعن سعر طن القمح الصلب المحلي، فقد انخفض إلى جوالي 1087 جنيهاً للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 12%.

أما سعر الفول الصحيح السائب، فقد انخفض سعر الكيلو منه بواقع 1.24 جنيه، حتى بات يباع بسعر 38 جنيهاً للكيلو، في حين وصلت نسبة الانخفاض إلى 3.19% من السعر السابق.

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