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انتخابات المصريين بالداخل

مسؤول أممي: إسرائيل تبحث عن مخرج لائق يستفيد منه نتنياهو

كتب:

أحمد العانوسي
10:49 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
الدكتور هيثم أبو سعيد - رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان

الدكتور هيثم أبو سعيد - رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك المواثيق الأممية والقوانين الدولية.

وأضاف أبو سعيد في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ إسرائيل تبحث عن مخرج لائق على المستوى الشعبي يستفيد منه نتنياهو، موضحًا أنّ استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ليست في مصلحة إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنّ الولايات المتحدة تعاني انشقاقات كبيرة بشأن تعاملها مع الحرب الإسرائيلية في غزة.

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بقلم أحمد العانوسي