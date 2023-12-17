مسؤول أممي: إسرائيل تبحث عن مخرج لائق يستفيد منه نتنياهو

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك المواثيق الأممية والقوانين الدولية.

وأضاف أبو سعيد في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ إسرائيل تبحث عن مخرج لائق على المستوى الشعبي يستفيد منه نتنياهو، موضحًا أنّ استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ليست في مصلحة إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنّ الولايات المتحدة تعاني انشقاقات كبيرة بشأن تعاملها مع الحرب الإسرائيلية في غزة.