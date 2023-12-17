بإجراءات استباقية.. القاهرة تستعد لمواجهة الأمطار وموسم الشتاء

أكد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، تنفيذ خطة محافظة القاهرة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستعداد بشكل كامل لمجابهة موسم الشتاء والتقلبات الجوية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ القاهرة اصطفاف معدات وسيارات الإنقاذ السريع في حي شبرا، ويرافقه محمد عبد النعيم، رئيس الحي والأجهزة المعاونة.

تشغيل المعدات

وتابع نائب المحافظ، اصطفاف المعدات المشاركة في الاصطفاف، والتأكد من تشغيل المعدات والسيارات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكل المعدات، والتأكد من صلاحيتها الفنية وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام في أي وقت.

استعدادات الأحياء

وتتابع محافظة القاهرة استعدادات الأحياء والجهات المختصة من شركة الصرف الصحي لموسم الشتاء من تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار وتطهير مخرّات السيل المستمر بالتعاون مع الري، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الأرصاد الجوية للتعامل مع أي طارئ وأمطار والاستعداد لها، إضافة إلى توجيه رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني؛ لمتابعة تنفيذ خطة التعامل مع الأمطار وأي أزمات خلال موسم الشتاء.