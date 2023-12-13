استعدادات محافظة القاهرة للتعامل مع الأمطار.. بينها تطهير بالوعات الصرف

أكدت محافظة القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية ومياه الأمطار مع دخول موسم الشتاء، بالتنسيق مع الجهات المختلفة وهيئة الأرصاد الجوية، واتخذت عدة إجراءات كما يلي:

خطوات التعامل مع الأمطار

- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية؛ للتعامل مع أي توقعات والاستعداد المناسب.

- نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء القاهرة المختلفة.

- التنسيق المستمر بين شركتي المياه والصرف الصحي وأيضًا هيئة النظافة.

- تنفيذ خطة التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، والنشر السريع للمعدات على مطالع ومنازل المحاور والأنفاق.

- التفاعل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بشأن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

تطهير بالوعات تصريف الأمطار

- تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالأحياء.

- توجيه رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية والتعامل مع أي طارئ بالتعاون مع الجهات المختصة.

- الحفاظ على انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

- ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، لمتابعة التطورات.

- التعامل السريع مع تجمعات المياه وإزالتها على الفور.

- تطهير مخرات السيل أولًا بأول بالتعاون مع الري.

- متابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.