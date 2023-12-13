استعدادات محافظة القاهرة للتعامل مع الأمطار.. بينها تطهير بالوعات الصرف
كتب:
وائل فايز
04:40 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
سقوط أمطار- أرشيفية
أكدت محافظة القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية ومياه الأمطار مع دخول موسم الشتاء، بالتنسيق مع الجهات المختلفة وهيئة الأرصاد الجوية، واتخذت عدة إجراءات كما يلي:
خطوات التعامل مع الأمطار
- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية؛ للتعامل مع أي توقعات والاستعداد المناسب.
- نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء القاهرة المختلفة.
- التنسيق المستمر بين شركتي المياه والصرف الصحي وأيضًا هيئة النظافة.
- تنفيذ خطة التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، والنشر السريع للمعدات على مطالع ومنازل المحاور والأنفاق.
- التفاعل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بشأن تجمع المياه وإزالتها على الفور.
تطهير بالوعات تصريف الأمطار
- تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالأحياء.
- توجيه رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية والتعامل مع أي طارئ بالتعاون مع الجهات المختصة.
- الحفاظ على انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين.
- ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، لمتابعة التطورات.
- التعامل السريع مع تجمعات المياه وإزالتها على الفور.
- تطهير مخرات السيل أولًا بأول بالتعاون مع الري.
- متابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.