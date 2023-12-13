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استعدادات محافظة القاهرة للتعامل مع الأمطار.. بينها تطهير بالوعات الصرف

كتب:

وائل فايز
04:40 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
سقوط أمطار- أرشيفية

سقوط أمطار- أرشيفية

أكدت محافظة القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية ومياه الأمطار مع دخول موسم الشتاء، بالتنسيق مع الجهات المختلفة وهيئة الأرصاد الجوية، واتخذت عدة إجراءات كما يلي:

خطوات التعامل مع الأمطار 

- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية؛ للتعامل مع أي توقعات والاستعداد المناسب. 

- نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء القاهرة المختلفة.

- التنسيق المستمر بين شركتي المياه والصرف الصحي وأيضًا هيئة النظافة.

- تنفيذ خطة التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، والنشر السريع للمعدات على مطالع ومنازل المحاور والأنفاق.

- التفاعل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بشأن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

تطهير بالوعات تصريف الأمطار

- تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالأحياء.

- توجيه رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية والتعامل مع أي طارئ بالتعاون مع الجهات المختصة.

- الحفاظ على انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

- ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، لمتابعة التطورات.

- التعامل السريع مع تجمعات المياه وإزالتها على الفور.

- تطهير مخرات السيل أولًا بأول بالتعاون مع الري.

- متابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.