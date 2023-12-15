محافظة القاهرة تعلن عن وظيفة شاغرة.. والتقديم مستمر حتى الأربعاء المقبل

أعلنت محافظة القاهرة، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام منطقة إسكان، والتقديم متاح للذكور والإناث من الحاصلين على بكالوريوس هندسة مدني، وعمارة، وتخطيط عمراني.

وأوضحت المحافظة، أن باب التقديم مفتوح حتى الأربعاء المقبل، بالإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة في عابدين، بمقر الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.

مستندات شغل الوظيفة

وأكدت محافظة القاهرة، أن المستندات المطلوبة للتقديم للوظيفة الشاغرة 2 نسخة من بيان الحالة الوظيفية، والإنجازات، ومقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على سي دي، والقدرات العملية والعلمية، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 6 صور شخصية.

خبرة في التخصص

وتضمنت اشتراطات شغل الوظيفة خبرة في مجال التخصص من المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة، كما أن سنوات الخبرة تتطلب قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل، تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

ومن المهارات الأساسية لشغل الوظيفة بمحافظة القاهرة، ضرورة اجتياز البرامج التدريبية اللازمة طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.