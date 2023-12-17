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رئيس أقسام الأطفال بمستشفى كمال عدوان: الاحتلال اقتاد الأطباء لأماكن غير معلومة

كتب:

منتصر سليمان
11:38 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الدكتور حسام أبو صفية رئيس أقسام الأطفال بمستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، إنّ أكثر من 65 جريحا في المستشفى، والأطفال في وضع حرج بعد حصار إسرائيلي استمر 7 أيام.

وأضاف رئيس قسم الأطفال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «لسنا قادرين على انتشال الشهداء جراء الحصار الإسرائيلي المستمر، والاحتلال اقتاد الكوادر الطبية في المستشفى إلى أماكن غير معلومة». 

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