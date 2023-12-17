محافظ أسيوط يوجه بزيادة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية والمراقبة، لمحاربة الاحتكار والتصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، أو بيع سلع منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات.

غرامات المخالفين

وأشار المحافظ إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات على المخالفين وتجار السوق السوداء، لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ونشأت إسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط، ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة.

وتناول اللقاء استعراض ما أسفرت عنه الحملات التموينية خلال الفترة الماضية وما تم ضبطه، وتحريره من مضبوطات وقضايا والخطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، فضلاً عن ما تم تنفيذه من منافذ بالمراكز والأحياء المختلفة لبيع السلع والمنتجات بأسعار مناسبة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.

تذليل العقبات

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود او مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري، أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة على الأرقام (2135858 / 088)، و(2135727 / 088)، على مدار 24 ساعة، إضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أي طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.