أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة أسيوط.. تعرف على الأفرع

تواصل المنافذ التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسيوط، طرح منتجات السكر والأرز والزيت وبيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

وفيما يلي تقدم «الوطن» أرخص أماكن لبيع السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة: وتضمن أماكن بيع السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة داخل أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي فرع جملة قرية بني قرة بمركز القوصية بشارع الترعة الإبراهيمية وفرع جملة مركز القوصية الكائن بشارع الجلاء وفرع جملة مركز ومدينة أبنوب الكائن بشارع التحرير وفرع جملة بندر أبوتيج بشارع أسيوط - سوهاج الزراعي وفرع جملة مدينة ديروط أول بشارع عمر بن الخطاب بجوار أبور النور وفرع جملة مدينة صدفا الكائن بشارع الجيش.

عناوين الفروع

كما تتضمَّن الفروع فرع جملة قرية مير الكائن بشارع الجمهورية وفرع جملة مدينة ديروط (ثان) الكائن بشارع عمر بن الخطاب وفرع جملة مدينة أسيوط 9 شارع الجلاء بحي شرق أسيوط وفرع جملة مدينة منفلوط بندر الكائن بشارع الجيش وفرع جملة مدينة أسيوط الكائن بشارع رياض بحي شرق أسيوط وفرع جملة مدينة الغنايم الكائن بشارع الخطبة غرب السوق و فرع جملة مدينة البداري الكائن بشارع بورسيعد وفرع جملة قرية بني عديات بشارع 26 يوليو و فرع جملة أسيوط أول بشارع سعد زغلول وفرع جملة مدينة ساحل سليم الكائن بشارع الجمهورية.

منافذ جمعيتي

وتتضمن أيضا الأماكن التي تعرض السلع بالسعر الرسمي منافذ جمعيتي والبدالين التموين المنتشرين بمختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط وكذلك السلاسل التجارية التي تضم مبادرات وزارة التموين ومنافذ أمان والمنافذ الثابتة التي افتتحتها محافظة أسيوط بالميادين وبمجالس المدن المختلفة .