ضبط المتهم بسرقة 1.5 مليون جنيه من داخل سيارة في الإسكندرية

نجحت جهود الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدي جابر، بمديرية أمن الإسكندرية، من مدير مالي بشركة استيراد وتصدير كائنة بدائرة القسم، بأنه حال قيامه بإيقاف سيارته الملاكي بجراج الشركة محل عمله وبداخلها مبلغ مالي خاص بالشركة «1.5 مليون جنيه»، وعقب انتهاء عمله وعودته للسيارة اكتشف سرقة المبلغ المالي.

بالفحص وإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً طبيعة عمله بالشركة، وأضاف أن السيارة كانت مفتوحة وقت ارتكاب الواقعة.

وأرشد المتهم عن مليون و430 ألف جنيه، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.