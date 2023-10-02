«الداخلية»: ضبط مرتكب واقعة سرقة هاتف محمول في الغربية 

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات باستقبال (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بكسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال المصاب قرر أنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام سائق مركبة توك توك بسرقة هاتفه المحمول من يده وأثناء محاولته الهرب، تشبث بالمركبة مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.

جرى ضبط المتهم ومركبة التوك توك المستخدمة في الواقعة وقائده (مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه الخاص بالمجنى عليه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.