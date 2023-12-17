«صحة الشيوخ»: تنسيق مصري روسي لإنشاء مستشفى ميداني في غزة

قال علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إنّ التنسيق بين مصر وروسيا لإنشاء مستشفى ميداني في غزة، دليل جديد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ومساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأوضح مهران في بيان عنه اليوم، أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها بالاتصالات واللقاءات مع قادة دول العالم، لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنّ مصر تكثف جهودها الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أنّ الضغوط المصرية على جميع الأطراف نجحت في زيادة حجم المساعدات المتدفقة إلى قطاع غزة وتدفق شاحنات الوقود عبر معبر رفح الحدودي المصري إلى قطاع غزة.

وطالب رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والوصول إلى حل نهائي بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إلى حدود 1967.

وشدد النائب الدكتور علي مهران، على ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الوحشية التي يرتكبها تجاه الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.