وزيرة الصحة الفلسطينية من العريش: شكرا للقيادة المصرية على دعم غزة

استقبل اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، وفدًا من وزارة الصحة المصرية، والدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، في مطار العريش الدولي أثناء زيارتهم إلى محافظة شمال سيناء.

وقال الخولي، إن وزيرة الصحة الفلسطينية والوفد المرافق لها، ستتفقد معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش، بجانب زيارة ميناء العريش البحري.

استقبال المساعدات القادمة إلى قطاع غزة

واستعرض «الخولي»، في بيان، الجهود التي قامت بها محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مختلف الجهات في استقبال المساعدات المتنوعة وإيصالها إلى قطاع غزة، فضلًا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية.

تخصيص 150 سيارة أسعاف أمام معبر رفح البري

من جانبها، أكدت وزارة الصحة تخصيص أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية الآنية للعابرين من قطاع غزة، إلى مصر، فضلا عن تجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات لنقل الأطفال المبتسرين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، حيث يتم علاجهم في 24 مستشفى، مشيرًا إلى أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات العلاجية.

وزيرة الصحة الفلسطينية تثمن الجهود المصرية

ووجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الشكر للقيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة تجاه فلسطين، واستقبال الجرحي الفلسطينيين، كما وجهت الشكر لمحافظ شمال سيناء والجهات المعنية على استقبال المساعدات وإيصالها لقطاع غزة.