برلمانية: «رفيق المسن» وظيفة جديدة تنظمها الدولة لحماية كبار السن

توقعت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب ادراج مشروع قانون رعاية المسنين والذى تقدمت به و60 عضوًا بالمجلس على جدول الجلسات البرلمانية المقبلة والمنتظر انعقادها خلال أيام.

قانون رعاية المسنين

وقالت النائبة، لـ«الوطن»، إنَّ مشروع قانون رعاية المسنين تضمن إصدار تعريف لمهنة رفيق المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية كل الشروط المطلوبة لمن يشغل بهذه الوظيفة، لافتة إلى أهمية تدريب هذه الفئة على هذا العمل الهام وتأهيلهم للتعامل مع جميع الحالات.

وأشارت إلى أنَّ الهدف من صدور قانون لرعاية المسنين أن يتماشى مع مبادئ المواثيق الدولية والدستور المصري، مبينًا أنَّ التقارير الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء تشير إلى أنَّ نسبة البقاء على قيد الحياة من بين كبار السن تصل لنحو 74 عامًا، وهي نسبة يجب أن تراعى.

إنشاء المجلس القومي لرعاية المسنين

وقالت النائبة إنَّ إصدار قانون رعاية المسنين سيترتب عليه إنشاء المجلس القومي لرعاية المسنين ليكون المعني بوضع الخطط والأهداف علاوة علي تخصيص وحدة لتلقي الشكاوى من المسنين حال تعرضهم للأذى، مشددة على ضرورة إصدار مشروع قانون المسنين الجديد في أقرب وقت لإتاحة العديد من الخدمات الاجتماعية لكبار السن في مصر .