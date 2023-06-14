دعم المسنين على رأس اهتمامات الرئيس.. من دور رعاية إلى زيادة معاشات

لا يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة أو مناسبة إلا ويبرهن فيها على اهتمامه بالمسنين، سواء بمواقفه الداعمة لهم ونظرته، وكذلك برؤيته فيما يمكن عمله لهم على أرض الواقع.

وكان آخر هذه الاهتمامات بزيارته اليوم الأربعاء، لنزلاء دار مسنين الأبعادية في البحيرة، للاطمئنان عليهم، ومعرفة ما ينقصهم رغبة في توفيرها، ليجيب النزلاء بأن جميع احتياجاتهم متوفرة، معربين عن سعادتهم الكبيرة بزيارة الرئيس إلى الدار.

ليضيف الرئيس السيسي، خلال جولته التفقدية لدار مسنين الأبعادية في البحيرة ضمن مشروعات حياة كريمة، «نعيش ببركتكم ومنورين الدنيا كلها». بينما طالبت نزيلات في الدار الرئيس السيسي بزيارة السعودية لأداء الحج أو العمرة، وقال الرئيس السيسي: «عنينا ولكن لا تنسونا بالدعوات الطيبة».

الرئيس يلتقي مسنة

وأثناء تفقد الرئيس للمشروعات القومية في شرق القاهرة، التقى سيدة مسنة غلبت عليها الفطرة فاستقبلت صدفتها بالرئيس بقولها «أنا عيني تعبانة ورحت مستشفى رفضوا يعالجوني ونفسي تعالجني»، ليرد الرئيس وقد سبقت الابتسامة حديثه «عيني يا أمي»، وصدرت التوجيهات العاجلة بتلبية احتياجات المواطنة، وتذليل العقبات لراحتها وعلاجها على نفقة الدولة.

زيادة المعاشات

ولم يقتصر اهتمام الرئيس السيسي على كبار السن بإنشاء دور المسنين فقط، وإنما تضمن زيادة المعاشات والتي كان آخرها زيادة بنسبة 15% والتي بدأ صرفها أول إبريل، دلالة على اهتمام الرئيس الكبير بهذه الشريحة.

وكانت الزيادة في السنوات الماضية وصولا للزيادة الأخيرة على النحو الآتي:

- في عام 2015 إقرار العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من شامل المعاش.

- في عام 2016، وجه الرئيس بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10%.

- في عام 2020، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

- زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه في الموازنة 2021-2022.

- تقرر زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.

ولا تخلو المشاهد واللقاءات بالمواطنين من تقدير للمسنين، فدائما ما يتقدم الرئيس صوب المسنين رافضا نهوضهم للسلام عليه بل ويتقدم هو إليهم محييا، وتارة مقبلا رؤوسهن أو أيديهن في الفعاليات المختلفة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دار مسنين بقرية الأبعادية، واطمأن على النزلاء بالدار، وكان الرئيس قد وصل قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء لافتتاح عدد من مشروعات «حياة كريمة»، والتقى عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وتفقد الرئيس الوحدة الصحية ومجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات «حياة كريمة» بالقرية، ووتوقف الرئيس خلال جولته بقرية الأبعادية، وأدار حوارًا مع المواطنين.