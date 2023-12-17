زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارا من يناير 2024

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّه اعتبارا من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 بدلا من 1105 جنيها، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10 آلاف و80 جنيها بدلاً من 8720.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وأوضح عوض، في بيان لهيئة التأمينات، أنّه جرى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 بدلا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12 ألفا و600 جنيه بدلا من 10 آلاف و900 جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحدين في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأضاف عوض أنّه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه، فالحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله، في حين أنّ أجر الاشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها، ومن ثّم فإنّ الإختلاف في هذا الشأن له ما يبرره.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنّه تيسيرا على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني «أسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري» تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.