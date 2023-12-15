«خبراء البيئة العرب»: قرار إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول 2050 «تاريخي»

قال الدكتور هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، إنّ قرار قمة المناخ COP28 بنهاية الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستغناء عنه بحلول عام 2050، تاريخي، ومنجز كبير جدا.

تعديل مسار احتياجات الطاقة العالمية

أضاف «عيسى»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبده مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هذا القرار يعدل في مسار احتياجات الطاقة العالمية، كما أنه خرج من الإمارات إحدى الدول المنتجة للوقود الأحفوري، وبالتالي، فإن خروج هذا القرار من ذلك المؤتمر تحديدا هو منجز تاريخي، لأنه لم يكن يتوقع أحد صدوره».

مرحلة الفوضى المناخية

وتابع عضو اتحاد خبراء البيئة العرب: «هذا القرار صدر في إطار ما يحدث بالمناخ العالمي، إلى أن وصلنا إلى مرحلة الفوضى المناخية، الأمر الذي احتاج إلى وجود حلول واضحة وقوية لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية».

وأكد: «خلال الفترة المقبلة لا يمكن الاستغناء عن النفط بشكل كامل، إذ أن معدل استهلاكات الطاقة العالمية في المجالات كافة لا يمكن أن تغطيها الطاقة الجديدة أو المتجددة، لكن يمكننا الحديث عن مزيج الطاقة، أي أنه يمكن تخفيض أو تقليل استهلاكات الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة ونرفع من استخدام نسبة الطاقة الجديدة».