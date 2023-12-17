جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 في الدقهلية.. تبدأ 9 يناير

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 يبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير، وتستمر الامتحانات على مدار 4 أيام، وتنتهي يوم السبت 13 يناير.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالدقهلية

وأضاف «شعبان»، في بيان، إلى أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي العام بمحافظة الدقهلية للفصل الدراسي الأول يتضمن الآتي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير.. اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الأربعاء 10 يناير.. العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الخميس 11 يناير.. الرياضيات وICT.

- يوم السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعيه واللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الرابع للصم وضعاف السمع

وأوضح مدير مديرية التعليم، اعتماد جدول امتحانات الصف الرابع للصم وضعاف السمع بالدقهلية، حيث تضمن الآتي:

- الثلاثاء 9 يناير.. مادة التربية الدينية ومادة اللغة العربية.

- الأربعاء 10 يناير.. مادة العلوم ومادة المهارات المهنية.

- الخميس 11 يناير.. مادة الرياضيات ومادة ICT.

- السبت 13 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الرابع للمكفوفين بالدقهلية

أما جدول امتحانات الصف الرابع للمكفوفين في مدرسة النور بالدقهلية فتضمن الآتي:

- الثلاثاء 9 يناير.. مادة اللغة العربية ورقة أولى، واللغة العربية ورقة ثانية.

- الأربعاء 10 يناير.. مادة الرياضيات ومادة ICT.

- الخميس 11 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية.

- السبت 13 يناير.. مادة العلوم.

- الأحد 14 يناير.. مادة اللغة الأجنبية ومادة مهارات مهنية.