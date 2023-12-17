«تعليم الأقصر»: تسليم التابلت لطلاب الأول الثانوي العام الأسبوع المقبل

كشف الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الأقصر، عن موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام في الأقصر، مشيرا إلى أن ذلك سيكون في مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المقرر تسلم الأجهزة من وزارة التربية والتعليم بعد غد الثلاثاء.

موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام في الأقصر

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن الوزارة تسعى إلى تسليم الطلاب الأجهزة مطلع الأسبوع المقبل استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشار وكيل تعليم الأقصر إلى أنه بعد استلام أجهزة التابلت من الوزارة، سيتم تسليمها على الفور إلى الإدارات التعليمية ثم للمدارس لبدء التسليم للطلاب عقب انتهاء الإجراءات وسداد الرسوم، لافتا إلى ضرورة تأكد الطلاب من وجود الرقم التسلسلي «سريال نمبر» أمام اسم الطالب في الكشوفات.

سداد قيمة تأمين جهاز التابلت

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالأقصر، دعت في وقت سابق أولياء الأمور والطلاب لسداد تأمين جهاز التابلت في مكاتب البريد أو أماكن الدفع الإلكتروني، وتسلم الأوراق إلى أخصائي التكنولوجيا بالمدارس، استعداداً لاستلام الجهاز اللوحي.

وتبلغ قيمة رسوم سداد التأمين المخصص للجهاز 105 جنيهات، وذلك لتغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو الجزئي.