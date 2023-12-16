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200 شركة سياحية فرنسية تزور الأقصر وأسوان وأبو سمبل

كتب:

عبده أبوغنيمة
01:30 م | السبت 16 ديسمبر 2023
السياحة

السياحة

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة  للتنشيط السياحي، قام منظم الرحلات الفرنسي Travel Evasion بتنظيم رحلته التعريفية السنوية لوكلاء السياحية والسفر هذا العام إلى المقصد السياحي المصري وذلك لعدد 200 شركة سياحة فرنسية لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي تتمتع به.

رحلة الشركات الفرنسية

وقد تضمنت هذه الرحلة التعريفية زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بكل من الأقصر وأسوان وأبو سمبل بالإضافة إلى الإطلاع على الرحلات والبواخر النيلية.

التعريف بالسياحة المصرية

أوضح الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الرحلة التعريفية تأتي فى إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الفرنسي الذي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الثقافية والنيلية.

ونيابة عن الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قام الأستاذ أحمد فرج  مدير مكتب الهيئة فى أسوان باستقبال الوفد والترحيب به ومرافقتة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة خلال الرحلة.

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بقلم عبده أبوغنيمة