رئيس مدينة الأقصر: تحرير محاضر بيئية للمخالفين بسوق الخضروات والفواكه

تفقد الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، سوق الخضر والفاكهة بشرق السكة، للتأكيد على نظافة السوق بصفة دورية بمعاونة إحدى الشركات الخاصة للنظافة التي تم تكليفها لتكون مسؤولة عن أعمال نظافة السوق ودورات المياه، فضلاً عن إلزام البائعين بنظافة السوق وعمل طاولات خشبية وغطاء من القماش لتغطية الطاولات لعرض بضائعهم بديلاً للأقفاص، حفاظاً على المظهر الحضاري للسوق، كما تم تحرير محاضر بيئية للمخالفين.

تحرير محاضر للمخالفين

وأكد «الشرابي»، أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، وضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمشروعات تطوير مواقف سيارات «البياضية - أرمنت» و«الزينية - الحبيل»، وسوق الخضر والفاكهة بشرق السكة التي تم افتتاحها أمام المواطنين.

سوق الخضار ومنطقة مجمع المواقف

كما تفقد رئيس مدينة الأقصر، مجمع مواقف شرق السكة ووحدة الإسعاف الفرعية وأعمال الرصف وتركيب بلدورات جديدة حول سوق الخضار ومنطقة مجمع المواقف بشرق السكة بطول حوالي 400 متر تقريبا، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها المدينة.