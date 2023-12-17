رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

نائب: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا للتصنيع الزراعي بفضل إمكاناتها الكبيرة

كتب:

يسرا البسيوني
01:23 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، وذلك بفضل إمكاناتها الكبيرة في هذا المجال.

وأوضح «الجندي»، في بيان له، أن مصر تتمتع بنقاط قوة عديدة تجعلها مؤهلة لهذا الدور، مثل كونها أكبر سوق في المنطقة، وتمتعها بوفرة الإنتاج الزراعي خاصة في الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية غير المستغلة.

وأشار إلى أنَّ التصنيع الزراعي يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتوفير فرص العمل، وخفض فاقد الإنتاج الزراعي، مشددًا على ضرورة دعم الدولة للتصنيع الزراعي، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في هذا المجال.

اقرأ المزيد:

عضو بـ«الشيوخ» يطالب بتيسيرات لجذب المستثمرين إلى قطاع التصنيع الزراعي

مدبولي: تفعيل التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التصنيع الزراعي

«الأحزاب»: التصنيع الزراعي ووجود المناطق الصناعية في أماكن الإنتاج ضرورة

«نواب»: القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم التصنيع الزراعي

الأولى على «التصنيع الزراعي» في الدبلومات الفنية: التعليم الفني أفضل
بقلم يسرا البسيوني