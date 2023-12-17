نائب: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا للتصنيع الزراعي بفضل إمكاناتها الكبيرة

أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، وذلك بفضل إمكاناتها الكبيرة في هذا المجال.

وأوضح «الجندي»، في بيان له، أن مصر تتمتع بنقاط قوة عديدة تجعلها مؤهلة لهذا الدور، مثل كونها أكبر سوق في المنطقة، وتمتعها بوفرة الإنتاج الزراعي خاصة في الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية غير المستغلة.

وأشار إلى أنَّ التصنيع الزراعي يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتوفير فرص العمل، وخفض فاقد الإنتاج الزراعي، مشددًا على ضرورة دعم الدولة للتصنيع الزراعي، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في هذا المجال.