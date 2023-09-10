عضو بـ«الشيوخ» يطالب بتيسيرات لجذب المستثمرين إلى قطاع التصنيع الزراعي

طالب النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، مؤكدا ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب إلى القطاع الحيوي.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد أن التصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، ويقلل الفاقد ويزيد دخل الفلاح، عبر السماح له بالتعاقد على بيع محاصيله إلى المصانع حتى قبل زراعتها، وبأسعار مناسبة، ما يؤدي لتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الصادرات.

تعزيز مصانع إعادة التدوير للاستفادة من المخلفات الزراعية

وشدد الجندي على ضرورة التنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير، وتعزيز مصانع إعادة التدوير، للاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعات الأعلاف والأسمدة والورق، ما يؤدي لحدوث نهضة حقيقية في هذا القطاع.

وأشاد الجندي بجهود الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، الذي أصبح على رأس أولويات الدولة في ظل التغيرات العالمية.

إطلاق العديد من المبادرات للتيسير على الفلاحين

وأشار إلى عمل الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة، وإطلاق العديد من المبادرات للتيسير على الفلاحين من أجل استدامة معدلات الإنتاج، مضيفا أن الدولة كانت حريصة على الارتقاء بمقومات الحياة في الريف المصري، من خلال ميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فضلاً عن تعزيز خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة أطلقت واحدا من أهم المشروعات الوطنية التي تستهدف تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي، بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي انتهى من تنفيذ 7206 كيلومترات.

وأوضح أن أعمال التأهيل أدت إلى عدالة توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، مشيدا بتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة والتقاوي، عبر تدشين المشروعات القومية الخاصة بإنتاج الأسمدة، وأبرزها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة.