«رجال الأعمال المصريين الأفارقة»: 950 مليار جنيه حجم الانتاج الصناعي في مصر

قال المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الانتاج الصناعي وصل في مصر لـ950 مليار جنيه، وهذه الأرقام كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2016 كان مستوردًا، ولكن بعد تشجيع الدولة الصناعة، قام بتصنيع ما يستورده من الخارج.

حجم التصدير

وتابع إسماعيل خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الاثنين أنه يصنع منتجا غير استراتيجي والمتمثل في النجيل الصناعي، وهذا المنتج لم يكن موجودًا في السابق، والآن يصدر لأكثر من 30 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن مدخلات منتجة مستوردة بنسبة 50%، وهناك شركة ألمانية جاءت إلى مصر لتصنيع بعض المدخلات الخاصة بالنجيلة الصناعي لتوفير مدخلات انتاجه في مصر محليًا.

عدد العمال المصريين في مجال النجيلة الصناعي

وأضاف أن لديه أكثر من 180 مهندسا وعاملا مصريا في مجال إنتاج النجيل الصناعي، مشيرًا إلى أنه قام بالحضور إلى معارض في أوروبا ليقوم بيع منتجه في أوروبا، ونجح في هذا الأمر بصورة كبيرة ولفت إلى أن الأندية المصرية لا تقوم بشراء منتجه لأنه مصري، وتكتفي بشراء المنتج الأوروبي، رغم أنه ينتج منتج بأعلى المواصفات الأوربية، ويصدر منتجه إلى العديد من الدول الأوربية.